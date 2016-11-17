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Devre arasında önceliğimiz kanat

Beşiktaş Basın Sözcüsü, devre arasında transferde önceliklerinin kanat oyuncusu olduğunu söyledi. Albayrak, “Forvet düşünmüyoruz” dedi.

Devre arasında önceliğimiz kanat
Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak devre arasında yapılacak transferlerle ilgili ipuçları verdi. Transferde önceliklerinin kanat oyuncusu olduğunu ifade eden Albayrak, "Caner'in uzun süreli sakatlığının ardından Aras'ın da sakatlanması kanatlarda sayısal olarak büyük eksikliğe yol açtı. Şu anda Quaresma dışında nitelikli bir kanat oyuncumuz yok" diye konuştu.

2. HEDEFİMİZ STOPER
Daha sonraki hedeflerinin stoper olduğunu vurgulayan Albayrak, "Tosic ve Adriano sol beki götürür diye düşünüyoruz. Aboubakar 3,4 maç yok diye de santrfor almayı düşünmüyoruz" dedi.

TOLGAY 2.5 YIL DAHA BİZİMLE OLACAK
Yönetici , Tolgay Arslan ile görüşme yapacaklarını söyledi. Albayrak, "Tolgay'ın sözleşmesini uzatma opsiyonuna sahibiz ve 2.5 yıl daha bizimle. Biz sadece Tolgay'ı değil diğer oyuncuları da satmayı düşünmüyoruz" dedi.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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