Devre arasında önceliğimiz kanat

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak devre arasında yapılacak transferlerle ilgili ipuçları verdi. Transferde önceliklerinin kanat oyuncusu olduğunu ifade eden Albayrak, "Caner'inuzun süreli sakatlığının ardındanAras'ın da sakatlanması kanatlardasayısal olarak büyükeksikliğe yol açtı. Şu anda Quaresmadışında nitelikli bir kanatoyuncumuz yok" diye konuştu.
2. HEDEFİMİZ STOPER
Daha sonraki hedeflerinin stoper olduğunu vurgulayan Albayrak,"Tosic ve Adriano sol beki götürür diye düşünüyoruz. Aboubakar3,4 maç yok diye de santrfor almayı düşünmüyoruz" dedi.
TOLGAY 2.5 YIL DAHA BİZİMLE OLACAK Yönetici Metin Albayrak, Tolgay Arslan ile görüşme yapacaklarını söyledi. Albayrak, "Tolgay'ın sözleşmesini uzatma opsiyonuna sahibiz ve 2.5 yıl daha bizimle. Biz sadece Tolgay'ı değil diğer oyuncuları da satmayı düşünmüyoruz" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.