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Derbinin hakemi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 20 Kasım Pazar günü oynanacak derbi maçı hakem yönetecek.

Derbinin hakemi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.00 başlayacak maçta düdük çalacak Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe 13:17
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