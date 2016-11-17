Derbi öncesi güzel haber: Sneijder döndü

Galatasaray deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürdü... Dev maça 4 gün kala Wesley Sneijder'in takımla çalışmaya başlaması yüzleri güldürdü.
DAR ALAN ÇALIŞMASI Jan Olde Riekerink yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas egzersizleri ve üçe üç oyun gerçekleştirildi. Ana bölümde ise üç takımlı dar alanda mini turnuva ve çift kale maç yapıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.