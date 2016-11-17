Derbi öncesi güzel haber: Sneijder döndü

Galatasaray deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürdü... Dev maça 4 gün kala Wesley Sneijder'in takımla çalışmaya başlaması yüzleri güldürdü.



DAR ALAN ÇALIŞMASI

Jan Olde Riekerink yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas egzersizleri ve üçe üç oyun gerçekleştirildi. Ana bölümde ise üç takımlı dar alanda mini turnuva ve çift kale maç yapıldı.