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Derbi öncesi güzel haber: Sneijder döndü

Hollandalı yıldızın takımda birlikte çalışmalara başlaması yüzleri güldürdü...

Derbi öncesi güzel haber: Sneijder döndü
Galatasaray deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürdü... Dev maça 4 gün kala Wesley Sneijder'in takımla çalışmaya başlaması yüzleri güldürdü.

DAR ALAN ÇALIŞMASI
Jan Olde Riekerink yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas egzersizleri ve üçe üç oyun gerçekleştirildi. Ana bölümde ise üç takımlı dar alanda mini turnuva ve çift kale maç yapıldı.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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