Yol Durumu
  1. Onazi şehre adapte oldu!
  2. Trabzon’dan Niasse bombası

nda bugün duruşma var

CAS davasında bugün duruşma var
Trabzonspor şike süreciyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe aleyhine haklarının iade edilmemesiyle ilgili olarak CAS'a başvurmuştu. Kritik dava bugün İsviçre'de görülecek. Duruşmaya Trabzonspor hukuk kurulunun yanı sına yönetim kurulu üyelerinin de katılacağı öğrenildi.
Etiketler: ,
  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar