CAS davasında bugün duruşma var

Trabzonspor şike süreciyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe aleyhine haklarının iade edilmemesiyle ilgili olarak CAS'a başvurmuştu. Kritik dava bugün İsviçre'de görülecek. Duruşmaya Trabzonspor hukuk kurulunun yanı sına yönetim kurulu üyelerinin de katılacağı öğrenildi.