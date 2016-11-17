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Adana hazırlığını 5 eksikle sürdürdü

Beşiktaş Adana hazırlığını 5 eksikle sürdürdü
Beşiktaş, Adanaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah 5 eksikle devam etti. Antrenmana tedavilerine devam edilen Aras, Talisca, Caner Erkin ile milli takımlarda olan Tosic ve bireysel çalışan Necip Uysal katılmadı. Quaresma ise takımla birlikte çalıştı.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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