Beşiktaş Adana hazırlığını 5 eksikle sürdürdü

Beşiktaş, Adanaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah 5 eksikle devam etti. Antrenmana tedavilerine devam edilen Aras, Talisca, Caner Erkin ile milli takımlarda olan Tosic ve bireysel çalışan Necip Uysal katılmadı. Quaresma ise takımla birlikte çalıştı.