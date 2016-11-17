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Avrupa'daki Türk derbisi 'nin

Avrupadaki Türk derbisi Fenerbahçenin

'nin 8. haftasında iki Türk takımı arasında oynanan karşılaşmada , 'i 88-80 yendi.

Son 3 maçından mağlup ayrılan Fenerbahçe, bu sonuçla kötü gidişi durdurdu ve grupta 5. galibiyetine ulaştı. Anadolu Efes ise 5. yenilgisini aldı.

Anadolu Efes, maçın başında 9-2'lik üstünlük yakalarken, Fenerbahçe 9-0'lık seriyle skoru lehine çevirmeyi bildi ve Vesely'in basketiyle 5. dakikada 11-9 öne geçti. Sarı-lacivertli takımın basketlerine Granger'ın 7 sayısıyla cevap veren Anadolu Efes, ilk çeyreğin bitimine 3 dakika kala 16-12 öne geçmeyi başardı. Fenerbahçe'nin boş döndüğü hücumları iyi değerlendirerek üstünlüğünü koruyan konuk takım, mücadelenin ilk çeyreğini 25-17 galip tamamladı.

Udoh'un basketleriyle arayı kapatmaya çalışan Fenerbahçe karşısında Anadolu Efes, Thomas'ın da skora yaptığı katkıyla üstünlüğünü uzun süre korudu. Sloukas'ın basketleriyle oyundan kopmayan sarı-lacivertliler, ilk yarının bitimine 1 dakika kala Vesely'nin pota altından bulduğu basketle 41-40 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı 43-42 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta 15. dakikaya 51-51 eşitlikle girilirken, Anadolu Efes peş peşe bulduğu basketlerle 26. dakikada 56-51 öne geçti. Hücumda yaptığı top kayıplarıyla öne geçme fırsatlarını değerlendiremeyen Fenerbahçe, çeyreğin bitimine 55 saniye kala Kalinic'in faul atışından bulduğu basketlerle üstünlüğü ele geçirdi (60-59). Son bölümde savunma direncini artıran ev sahibi ekip, 3 periyodu 64-61 önde bitirdi.

Son periyoda Melih Mahmutoğlu'nun basketleriyle başlayan ve 1,5 dakika içinde skoru 69-61 yapan Fenerbahçe, Anadolu Efes'in hücumda üst üste yaptığı hataları değerlendirerek 33. dakikayı 75-67 üstünlükle geçti. Çeyreğin son bölümünde hücum üretkenliğini yitiren Anadolu Efes karşısında pota altında Vesely'nin sayılarıyla skor avantajını koruyan Fenerbahçe, karşılaşmayı 88-80 kazandı.

SALON: Ülker Sports Arena

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia Gonzalez (İspanya), Elias Koromilas (Yunanistan), Amit Balak (İsrail)

FENERBAHÇE: Ali Muhammed 7, Nunnaly 3, Kalinic 8, Vesely 20, Antic 2, Udoh 6, Melih Mahmutoğlu 10, Sloukas 21, Datome 11, Barış Hersek, Berk Uğurlu

ANADOLU EFES: Granger 19, Cotton 10, Cedi Osman 3, Brown 8, Dunston 11, Thomas 8, Honeycutt 9, Omic 4, Heurtel 8, Doğuş Balbay

1. PERİYOT: 17-25
2. PERİYOT: 43-42
3. PERİYOT: 64-61
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe 23:18
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