Antalyaspor’da Eto’o yetişemiyor

Antalyaspor'da Trabzonspor maçı öncesi Eto'o ve Fornezzi krizi yaşanıyor. Hasan Subaşı Tesisleri'nde dün gerçekleştirilen antrenmana 2 futbolcu katılmadı. Emre Güral ise takımla birlikte çalıştı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Eto'o ve Fornezzi'nin Trabzonspor karşısında oynamasının çok zor olduğunu ifade etti.