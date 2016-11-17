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’da ’o yetişemiyor

’un 2 yıldızı ’o ve Fornezzi Trabzonspor karşısında yok

Antalyaspor’da Eto’o yetişemiyor
Antalyaspor'da Trabzonspor maçı öncesi Eto'o ve Fornezzi krizi yaşanıyor. Hasan Subaşı Tesisleri'nde dün gerçekleştirilen antrenmana 2 futbolcu katılmadı. Emre Güral ise takımla birlikte çalıştı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Eto'o ve Fornezzi'nin Trabzonspor karşısında oynamasının çok zor olduğunu ifade etti.
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  • 17 Kasım 2016, Perşembe
  • Gazete
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