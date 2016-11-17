Adanaspor’un savunma planı Q7 üzerine

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Süper Lig'de cumartesi günü Beşiktaş'la karşılaşacak Adanaspor'da hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Adana'da zafer hedefleyen teknik direktör Krunoslav Jurcic, rakiplerinin oyun tarzını analiz ettiklerini vurgulayıp iddialı açıklamalar yaptı. Jurcic, "Oyun tarzlarını analiz ettik. Oyuncularımla bunları paylaşacağım. Beşiktaş'ın oyununun genellikle Quaresma'nın üzerinden döndüğünü söyleyebiliriz. Onu çizgi üzerinde birebir bırakıp kalitesiyle fark yaratmaya çalışıyorlar. Bu durumda seviyemiz maksimum olmalı. Puan ve puanlar almak istiyoruz" dedi.
TARAFTARA ÇAĞRI
Adanaspor taraftarını maça beklediklerini de söyleyen Krunoslav Jurcic, "Açıkçası taraftarlarımızdan daha fazla destek bekliyoruz. Özellikle zorluk derecesi yüksek maçlarda. Keyifli bir maç olacağını söyleyebilirim" dedi.
- 17 Kasım 2016, Perşembe
- Gazete
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