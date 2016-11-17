70. dakikaya kadar Ozan Tufan

Galatasaray derbisi öncesinde Mehmet Topal'ın yokluğu Advocaat'ı kara kara düşündürüyor. Bu oyuncunun yerine orta sahada kimi oynatacağına karar vermeye çalışan Hollandalı çalıştırıcı, iyileşen Ozan Tufan'ın performansıyla keyiflendi. İdmanlarda oldukça hırslı görünen Ozan en az 70 dakikayı çıkarabilecek konuma gelirken, Galatasaray karşısında ilk 11 için şansını artırdı. Advocaat'ın bir sıkıntı olmazsa maça Ozan'la başlaması ve duruma göre son yarım saatte Neustadter'i sahaya sürmesi bekleniyor.



TEST SONUCU BEKLENECEK

Ancak Ozan için kesin karar bugün verilecek. Özel bir testten geçecek olan milli futbolcunun sakatlığının nüksetme riski tesbit edilmeye çalışılacak. Sonuçlar olumlu çıkarsa Ozan Tufan pazar gecesi oynanacak derbide 11'de sahaya çıkacak.



EMENİKE 2. YARIDA

Advocaat'ın Emenike'yi 2. yarıda ekstra güç olarak sahaya süreceği belirtildi. Nijeryalı futbolcunun 60. dakikadan sonra oyuna sokarak G.Saray defansına zor anlar yaşatması planlanıyor.