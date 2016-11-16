Yol Durumu
  1. Sarı-kırmızı bir tarih
  2. Beşiktaş’tan çift antrenman

Voleybolda Kızılyıldız önünde

Voleybolda Arkasspor Kızılyıldız önünde
CEV Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında bugün Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da saat 20.00'de başlayacak olan maç Smart Spor'dan naklen yayınlanacak.
Etiketler:
  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar