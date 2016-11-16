Yol Durumu
  1. Derbi biletleri bitti bitiyor
  2. Çinliler Fernandao’yu götürmek istiyor

hocasını kızdırdı

İzinsiz idmana çıkmadı, Advocaat küplere bindi

Van der Wiel hocasını kızdırdı
Advocaat'ın, Hollanda'da olduğu sırada tüm idmanlarda yer alan Van der Wiel, hocası İstanbul'a gelince derbide oynamak istediğini söyledi. Ancak Şener'in daha hazır olduğu cevabını aldı.

CEZA GELEBİLİR...
Bunun üzerine izinsiz olarak idmana çıkmadı. Advocaat'ın ceza isteyebileceği öğrenildi.
Etiketler:
  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar