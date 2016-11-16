Van der Wiel hocasını kızdırdı

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Advocaat'ın, Hollanda'da olduğu sırada tüm idmanlarda yer alan Van der Wiel, hocası İstanbul'a gelince derbide oynamak istediğini söyledi. Ancak Şener'in daha hazır olduğu cevabını aldı.
CEZA GELEBİLİR...
Bunun üzerine izinsiz olarak idmana çıkmadı. Advocaat'ın ceza isteyebileceği öğrenildi.
- 16 Kasım 2016, Çarşamba
- Gazete
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