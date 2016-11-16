Uygar Mert: Daha güçlü döneceğim

Uzun süren sakatlığını büyük ölçüde atlatan Uygar Mert Zeybek düz koşu ile yeniden sahalara döndü. Sezon başında sağ ön çapraz bağlarını kopartan 21 yaşındaki futbolcunun tedavi süresi başarılı geçti. Uygar "Daha güçlü dönmek için çalışıyorum. Her şey yolunda. Ama biraz daha zamana ihtiyacım var" dedi.