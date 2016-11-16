Usta: Başarı için istikrar şart

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Usta, "Kalıcı olan Trabzonspor'dur. Her başkan, her yönetim gibi bizler de emanetçiyiz. Geçmişte hocaları, futbolcuları ve yönetimleri gönderdik de ne oldu? Daha da kötüye gidildi. Tarih Trabzonspor'un başarısının 'süreklilik' ve 'istikrar'dan geçtiğini defalarca gösterdi. Bu istikrarı yakalamak için ise sabır ve dayanışma gerekiyor" dedi.