Yol Durumu
  1. Anadolu Efes, Kazan’ı 34 asistle devirdi
  2. Eczacıbaşı Vitra’nın Minchanka zaferi

Usta: Başarı için istikrar şart

Trabzon Başkanı Muharrem Usta: “Geçmişte hocaları, futbolcuları ve yönetimleri gönderdik de ne oldu?”

Usta: Başarı için istikrar şart
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Usta, "Kalıcı olan Trabzonspor'dur. Her başkan, her yönetim gibi bizler de emanetçiyiz. Geçmişte hocaları, futbolcuları ve yönetimleri gönderdik de ne oldu? Daha da kötüye gidildi. Tarih Trabzonspor'un başarısının 'süreklilik' ve 'istikrar'dan geçtiğini defalarca gösterdi. Bu istikrarı yakalamak için ise sabır ve dayanışma gerekiyor" dedi.
Etiketler:
  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar