Sarı-kırmızı bir tarih

Usta gazeteci Osman Tanburacı'nın üzerinde dört yıldır çalıştığı 'Lisedeki Sarı TribündekiKırmızı' adlı kitabı çıktı.... Tam 7 cilt olan kitabıyla ilgili konuşan Tanburacı, "Bu kitabı okuyan bir daha Galatasaray'ıkimseye sormaz!" ifadesini kullandı.
HUSUMETLER BİTECEK Tanburacı, kulübün içinde bulunduğu durumu, "Bir zamanlar devlet yöneten Galatasaray Liseliler bugün bir kulübü yönetemez haldedir. Yıllardır Riva'yı gözü gibi saklayan Galatasaray, sonunda Florya ile beraber Riva'yı satıp borçtan kurtulmak ister. Hovarda yönetimler ve okullu-okulsuz kavgası devam ettiği sürece GalatasaraySpor Kulübü'nün işi çok zordur" diye özetlerken, "Galatasaray nasıl kurtulur?" kısmında, "1-Husumetler bitecek, sevgi birliği sağlanacak.2-Tüzük değişecek, kapılar okulsuz üyelere de açılacak. 3-Kulübü batıran başkanlar sorumlu olacak. Ellerini kollarını sallayarak gidemeyecekler" ifadesini kullandı.
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