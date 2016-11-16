Yol Durumu
  1. Formül hazır sıra uygulamada
  2. Voleybolda Arkasspor Kızılyıldız önünde

Sarı-kırmızı bir tarih

’nın Galatasaray tarihini anlatan ve tam 7 cilt olan “Lisedeki Sarı Tribündeki Kırmızı” kitabı satışa kaçtı

Sarı-kırmızı bir tarih
Usta gazeteci Osman Tanburacı'nın üzerinde dört yıldır çalıştığı 'Lisedeki Sarı Tribündeki Kırmızı' adlı kitabı çıktı.... Tam 7 cilt olan kitabıyla ilgili konuşan Tanburacı, "Bu kitabı okuyan bir daha Galatasaray'ı kimseye sormaz!" ifadesini kullandı.

HUSUMETLER BİTECEK
Tanburacı, kulübün içinde bulunduğu durumu, "Bir zamanlar devlet yöneten Galatasaray Liseliler bugün bir kulübü yönetemez haldedir. Yıllardır Riva'yı gözü gibi saklayan Galatasaray, sonunda Florya ile beraber Riva'yı satıp borçtan kurtulmak ister. Hovarda yönetimler ve okullu-okulsuz kavgası devam ettiği sürece Galatasaray Spor Kulübü'nün işi çok zordur" diye özetlerken, "Galatasaray nasıl kurtulur?" kısmında, "1-Husumetler bitecek, sevgi birliği sağlanacak.2-Tüzük değişecek, kapılar okulsuz üyelere de açılacak. 3-Kulübü batıran başkanlar sorumlu olacak. Ellerini kollarını sallayarak gidemeyecekler" ifadesini kullandı.
Etiketler:
  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar