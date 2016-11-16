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Poldi yüzde 40, Sinan yüzde 20

Poldi yüzde 40, Sinan yüzde 20
Başakehir maçında yedek kulübesinde oturan 'nin Fenerbahçe derbisinde de 11'de oynaması zor gözüküyor. Riekerink'in Alman yıldızı ikinci yarıda kullanmayı düşündüğü öğrenildi. Hollandalı hoca, Başakşehir'e gol atmasına rağmen Sinan'ı da büyük ihtimalle 11'de oynatmayacak
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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