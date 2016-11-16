Ozan için kritik gün yarın

Sürpriz bir şekilde beklenenden daha erken takımla birlikte çalışmalara başlayan Ozan Tufan için yarın kritik gün olacak.

AĞRISI KALMADI AMA...

Ayağındaki sıvı birikimi ve ağrıları dinen milli futbolcu yarın özel bir testten geçek. Bu testin sonuçları iyi olursa Ozan Tufan, pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinde ilk 11'de forma giyecek. Ya da en kötü ihtimalle 2. yarıda oyuna dahil olacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın Mehmet Topal'ın yokluğunda ön libero mevkinde Neustadter'in orta sahada biraz ağır kalacağını düşündüğü bu yüzden Ozan'ın derbi maça yetişmesi için çok istekli olduğu da gelen haberlar arasında.