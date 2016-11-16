Şimdi borç ödeme zamanı

Daha 2 ay öncesine kadar Fenerbahçe'den gönderileceği konuşulan ancak son haftalarda sakatlığını tamamen atlattıktan sonra ciddi bir çıkışa geçen Robin Van Persie için sezonun en önemli maçı geldi çattı! Fenerbahçeli taraftarlar ve camianın büyük bölümü Hollandalı yıldızdan pazar gecesi büyük bir patlama bekliyor. Fenerbahçe'de 2. sezonunu yaşayan ve büyük paralara Sarı-Lacivertli kulüpte forma giyen Van Persie için camia "Fenerbahçe'yeborcunu ödemekiçin bundan büyük bir fırsatyok. Galatasaray'ı tek başınayıkacak potansiyeli var vebunu göstermeli" fikrinde. Bu yönde sürekli mesaj alan RVP de Galatasaray derbisi ve kendisi ile ilgili görüşlere atıldığını söyledi.
EN İYİ PERFORMANSIM İÇİN HAZIRIM Hollandalı yıldız, Fenerbahçe'ye geldiğimden beri ortaya koyduğu performansın farkında olduğunu ancak elinde olmayan sakatlıklar nedeniyle bunun olduğunu söyledi. RVP, "İyi durumdayım vebu takıma olanborcumu ödemek istiyorum. Galatasarayderbisi bunun için çokiyi fırsat. Gol atmak isterim amakazanmamız çok daha önemli.Ben de en iyi peruformansımıgöstermek isterim" dedi.
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