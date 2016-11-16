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Şimdi borç ödeme zamanı

Beklentilerin farkında olduğunu dile getiren Van Persie, “İyi durumdayım ve bu takıma olan borcumu ödemek istiyorum. Galatasaray derbisi bunun için en iyi fırsat” ifadelerini kullandı

Şimdi borç ödeme zamanı
Daha 2 ay öncesine kadar Fenerbahçe'den gönderileceği konuşulan ancak son haftalarda sakatlığını tamamen atlattıktan sonra ciddi bir çıkışa geçen Robin Van Persie için sezonun en önemli maçı geldi çattı! Fenerbahçeli taraftarlar ve camianın büyük bölümü Hollandalı yıldızdan pazar gecesi büyük bir patlama bekliyor. Fenerbahçe'de 2. sezonunu yaşayan ve büyük paralara Sarı-Lacivertli kulüpte forma giyen Van Persie için camia "Fenerbahçe'ye borcunu ödemek için bundan büyük bir fırsat yok. Galatasaray'ı tek başına yıkacak potansiyeli var ve bunu göstermeli" fikrinde. Bu yönde sürekli mesaj alan RVP de Galatasaray derbisi ve kendisi ile ilgili görüşlere atıldığını söyledi.

EN İYİ PERFORMANSIM İÇİN HAZIRIM
Hollandalı yıldız, 'ye geldiğimden beri ortaya koyduğu performansın farkında olduğunu ancak elinde olmayan sakatlıklar nedeniyle bunun olduğunu söyledi. RVP, "İyi durumdayım ve bu takıma olan borcumu ödemek istiyorum. Galatasaray derbisi bunun için çok iyi fırsat. Gol atmak isterim ama kazanmamız çok daha önemli. Ben de en iyi peruformansımı göstermek isterim" dedi.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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