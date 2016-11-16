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Köln, Olcay’dan vazgeçmiyor

Köln, Olcay’dan vazgeçmiyor
Alman kulübü Köln Beşiktaş'ta bu sezon beklentilerin çok altında kalan 'dan vazgeçmiyor. Devre arası için Olcay'ı kiralamak isteyen Köln'lü yöneticilerin Beşiktaş'a yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı öğrenildi. Olcay'ın ise Köln'e gitmeye pek sıcak bakmadığı öne sürüldü.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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