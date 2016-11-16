Kocaman bir fark var

Yönetimin Armindo Bruma'nın sözleşmesini uzatma talebini sürekli yanıtsız bırakan menajer Catio Balde önceki gün yaptığı açıklamada, Galatasaray'la görüşmelere başladıklarını söylemişti. Fakat alınan bilgilere göre, yönetim ve Catio Balde'nin talepleri arasında büyük farklar bulunuyor.
BU ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜLÜR MÜ? Balde'nin Bruma'nın şu anda 1.1 milyonEuro olan garanti ücretini yüzde 200'ün üzerindebir zamla 2.5 milyon Euro'ya çıkarmakistediği belirtiliyor. Balde'nin ayrıca yönetiminsözleşmeye koymak istediği serbestkalma maddesine de karşı çıktığı ifade ediliyor.Taraflar arasındaki bu anlaşmazlığın nasılçözüleceği ise merak konusu.
TOTTENHAM'INTEKLİFİNİ İLETTİ! İddialara göre Bruma'nın menajeri Catio Balde yönetimle yaptığı görüşmede Tottenham'ın teklifini de iletti. Fakat Galatasaray yönetimi "Ara transferde olmaz" dedi.
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