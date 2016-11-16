Kocaman bir fark var

Yönetimin Armindo Bruma'nın sözleşmesini uzatma talebini sürekli yanıtsız bırakan menajer Catio Balde önceki gün yaptığı açıklamada, Galatasaray'la görüşmelere başladıklarını söylemişti. Fakat alınan bilgilere göre, yönetim ve Catio Balde'nin talepleri arasında büyük farklar bulunuyor.



BU ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜLÜR MÜ?

Balde'nin Bruma'nın şu anda 1.1 milyon Euro olan garanti ücretini yüzde 200'ün üzerinde bir zamla 2.5 milyon Euro'ya çıkarmak istediği belirtiliyor. Balde'nin ayrıca yönetimin sözleşmeye koymak istediği serbest kalma maddesine de karşı çıktığı ifade ediliyor. Taraflar arasındaki bu anlaşmazlığın nasıl çözüleceği ise merak konusu.



TOTTENHAM'IN TEKLİFİNİ İLETTİ!

İddialara göre Bruma'nın menajeri Catio Balde yönetimle yaptığı görüşmede Tottenham'ın teklifini de iletti. Fakat Galatasaray yönetimi "Ara transferde olmaz" dedi.