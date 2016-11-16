Yol Durumu
  1. Köln, Olcay’dan vazgeçmiyor
  2. D.Doğuş-C.Moskova, Zalgiris-G.Saray

& galibiyet arıyor

Karşıyaka&Uşak galibiyet arıyor
FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Muratbey saat 20.00'de Ewe Basket'i, da aynı saatte Le Mans'ı ağırlayacak. Avrupa Kupası'nda ise B.Çekmece, Enisey'i 19.00'da konuk edecek. G.Antep saat 21.30'da U-BT Cluj ile karşı karşıya gelecek
Etiketler: , ,
  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar