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İl Güvenlik Kurulu da onayladı

İl Güvenlik Kurulu da onayladı
İl Güvenlik Kurulu, maçta Galatasaray taraftarının yer alabileceğini açıkladı. Böylece derbide Sarı-Kırmızılı taraftarların alınması kesinleşti. Yönetici Metin Doğan "Galatasaray'ı en iyi şekilde ağırlayacağız." dedi.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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