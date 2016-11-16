Hegemonya bu kez son bulacak

Cimbom'un iki eski futbolcu Servet Çetin ve Necati Ateş derbiyle ilgili dikkat çekecek açıklamalarda bulundu. Antalya merkezli olarak yayın yapan Kanal V'de ekranlara gelen Kale Çizgisi programına konuk olan Servet Çetin, Lens ve Mehmet Topal'ın yokluğunun Fenerbahçe'nin başını ağrıtaracağını söyledi. Necati Ateş ise, "Bir gün Galatasaray, Kadıköy'de kazanacak. Hegemonya bu hafta son bulabilir" dedi.