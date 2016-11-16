Formül hazır sıra uygulamada

Tam17 maçtır Kadıköy'de kazanamayan Galatasaray, bu kötü seriye pazar günü son vermek istiyor... Teknik direktör Riekerink'in hafta başından bu yana, deplasmanda oynanan geçmiş Fenerbahçederbilerini tek tek incelediği öğrenildi. Hollandalı hocanın 17 maçlık serinin neden oluştuğuna dair çok önemli veriler elde ettiği belirtiliyor. Galatasaray'ın Kadıköy'de sakin kalamaması ve oyun disiplininden çabuk kopması, Riekerink'in tespit ettiği ilk nokta oldu. Tecrübeli teknik adamın ayrıca, Sarı- Kırmızılılar'ın birçok maçta skor berabere iken birçok kontra atak golü yediğini gözlemlediği, bunun da yaşanan galibiyet hasretinden kaynaklandığını düşündüğü öğrenildi. Riekerink bu nedenle derbi öncesi 'Gerilim yok' mottosu üzerinde duruyor.
GEÇMİŞİ UNUTUN, BU MAÇI DÜŞÜNÜN Tespit ettiği noktaları derbi saatine kadar tek tek oyuncularına aktaracak olan Riekerink'in özellikle duygusal özellikleri ağır basan Sneijder, Podolski,Yasin ve Sabri gibi isimleri sakinlik konusunda uyaracağı belirtiliyor. Hollandalı hoca ayrıca futbolcularından geçmişte oynanan tüm maçları unutmalarını ve sadece pazar gününe konsantre olmalarını istiyor. Riekerink, Kadıköy'de alınacak beraberliğin de asla kötü bir sonuç olmadığını sık sık futbolcularına söylüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.