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Formül hazır sıra uygulamada

Takımın Kadıköy’de sakinliğini çok çabuk kaybettiğini düşünen Riekerink, galibiyet hasretinin verdiği psikoloji nedeniyle çok sayıda kontra atak golü yendiğini tespit etti.

Formül hazır sıra uygulamada
Tam 17 maçtır Kadıköy'de kazanamayan Galatasaray, bu kötü seriye pazar günü son vermek istiyor... Teknik direktör Riekerink'in hafta başından bu yana, deplasmanda oynanan geçmiş Fenerbahçe lerini tek tek incelediği öğrenildi. Hollandalı hocanın 17 maçlık serinin neden oluştuğuna dair çok önemli veriler elde ettiği belirtiliyor. Galatasaray'ın Kadıköy'de sakin kalamaması ve oyun disiplininden çabuk kopması, Riekerink'in tespit ettiği ilk nokta oldu. Tecrübeli teknik adamın ayrıca, Sarı- Kırmızılılar'ın birçok maçta skor berabere iken birçok kontra atak golü yediğini gözlemlediği, bunun da yaşanan galibiyet hasretinden kaynaklandığını düşündüğü öğrenildi. Riekerink bu nedenle derbi öncesi 'Gerilim yok' mottosu üzerinde duruyor.

GEÇMİŞİ UNUTUN, BU MAÇI DÜŞÜNÜN
Tespit ettiği noktaları derbi saatine kadar tek tek oyuncularına aktaracak olan Riekerink'in özellikle duygusal özellikleri ağır basan Sneijder, Podolski, Yasin ve Sabri gibi isimleri sakinlik konusunda uyaracağı belirtiliyor. Hollandalı hoca ayrıca futbolcularından geçmişte oynanan tüm maçları unutmalarını ve sadece pazar gününe konsantre olmalarını istiyor. Riekerink, Kadıköy'de alınacak beraberliğin de asla kötü bir sonuç olmadığını sık sık futbolcularına söylüyor.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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