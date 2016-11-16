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Forma şansı gelirse hazırım

Forma şansı gelirse hazırım
Derbide Riekerink'den forma bekleyen göreve hazır olduğunu söyledi. Serdar, "Elimden gelenin en iyisini yaparım" dedi.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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