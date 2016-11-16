Oklahoma City Thunder forması giyen Enes Kanter'in takımından ayrılabileceği öne sürülürken, 24 yaşındaki basketbolcunun Kanada yolunda olduğu bildirildi.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre; Oklahoma City forması giyen, FETÖ'cü Enes Kanter takas yoluyla Kanada ekibi Toronto Raptors'a gidiyor.

KANTER'İN TRUMP KORKUSU

ABD seçimleri sonrası başkan seçilen Trump'ın FETÖ'cülerin iadesine sıcak bakması örgüt içinde tedirginlik yarattı. FETÖ'cü Enes Kanter'in de transferdeki ana sebebinin bu olduğu iddia edildi.

Daha önce de FETÖ ele başı Fetullah Gülen'in de Kanada'ya kaçmaya çalıştığı yoğun şekilde gündeme gelmişti.