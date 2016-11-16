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Avrupa’da durdu!

Maccabi Tel Aviv’e boyun eğen F.Bahçe üst üste 3. kez kaybetti

Fenerbahçe Avrupa’da durdu!
Fenerbahçe, THY Euroleague'de üst üste 3. kez kaybetti. Sarı-lacivertliler, Maccabi Tel Aviv'e deplasmanda 87-77 yenilmekten kurtulamadı.

UDOH 17 SAYI ÜRETTi
Fenerbahçe'de Ekpe Udoh 17 sayıyla maçı tamamlarken, Jan Vesely ise 16 sayı üretti. Maccabi'de ise 22 sayı bulan Weems, karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Euroleague'de ilk 4 maçını kazanan son 3 maçını kaybetmiş oldu.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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