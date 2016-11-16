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: Boğa gibi güçlüyüm!

Emenike: Boğa gibi güçlüyüm!
Sezon başından beri çok iyi çalıştığını söyleyen Emmanuel , "Kendimi fiziksel olarak çok iyi hissediyorum. Boğa gibi güçlüyüm diyebilirim. Hocam görev verirse de Galatasaray derbisinde en iyi performansımı ortaya koymak istiyorum" diye konuştu.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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