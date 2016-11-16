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’nın Minchanka zaferi

Eczacı, Devler Ligi’nde Belarus ekibini devirdi

Eczacıbaşı Vitra’nın Minchanka zaferi
Eczacıbaşı Vitra Voleybol Takımı, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk karşılaşmasında deplasmanda Belarus ekibi Minchanka'yı 3-1 mağlup etti.

RÖVANŞ MAÇI 19 KASIM'DA
Eşleşmede, gruplara kalacak takımın belli olacağı rövanş karşılaşması, 19 Kasım Cumartesi günü saat 17.00'de İstanbul Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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