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Derbi biletleri bitti bitiyor

Derbi biletleri bitti bitiyor
'nin ile pazar günü oynayacağı derbi maçın biletlerine ilgi çok büyük. Biletlerin henüz tükenmediği ama az kaldığı belirtiliyor. Fenerbahçe, sezonun seyirci rekorunu kırabilir.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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