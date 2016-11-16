D.Doğuş-C.Moskova, Zalgiris-G.Saray

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EURO Lig'de yer alan 2 temsilcimiz D.Doğuş ve Galatasaray bugün gruplarında 7. maçlarına çıkacak. Darüşşafaka Doğuş saat 20.15'te Rus ekibi CSKA Moskova'yı konuk edecek.
G.SARAY ZORLU DEPLASMANDA
EURO Lig'deki bir başka ekibimiz Galatasaray ise Zalgiris'in konuğu olacak. Mücadele saat 21.00'de başlayacak. Galatasaray'ın grubunda 1 galibiyetle son sırada bulunuyor.
- 16 Kasım 2016, Çarşamba
- Gazete
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