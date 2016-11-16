Yol Durumu
  1. Cenk 3 gol daha atarsa rekorunu kıracak
  2. Köln, Olcay’dan vazgeçmiyor

Clippers seriyi 7 maça çıkardı

’de Nets’i 127-95 yenen Clippers galibiyet serisini 7’ye çıkardı

Clippers seriyi 7 maça çıkardı
NBA'de Nets'i 127-95 yenen Los Angeles Clippers, galibiyet serisini 7 maça çıkardı ve 11 maçta 10. galibiyetini aldı. Clippers'ta Chris Paul 21 sayı, 9 asist, 5 top çalmayla oynadı.

BLAKE GRIFFIN 20 SAYI ATTI
Ayrıca Blake Griffin, 20 sayı, 6 ribaunt, 6 asist üreterek takıma katkı sağlayan başka bir isimdi.
Etiketler: ,
  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar