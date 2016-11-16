Clippers seriyi 7 maça çıkardı

NBA'de Nets'i 127-95 yenen Los Angeles Clippers, galibiyet serisini 7 maça çıkardı ve 11 maçta 10. galibiyetini aldı. Clippers'ta Chris Paul 21 sayı, 9 asist, 5 top çalmayla oynadı.



BLAKE GRIFFIN 20 SAYI ATTI

Ayrıca Blake Griffin, 20 sayı, 6 ribaunt, 6 asist üreterek takıma katkı sağlayan başka bir isimdi.