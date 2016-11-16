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Cimbom baskı çalıştı

Cimbom baskı çalıştı
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları dün yapılan idmanla sürdü... Riekerink'in tempoyu giderek yükselttiği idmanda ön alanda baskı çalışması üzerinde duruldu.

BRUMA&MUSLERA YİNE YOK
Antrenmana milli takım kamplarında yer alan Fernando Muslera ve Armindo Bruma katılmadı. Hazırlıklara bugün saat 11.00'de yapılacak idmanla devam edilecek.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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