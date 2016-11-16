Cimbom baskı çalıştı

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları dün yapılan idmanla sürdü... Riekerink'in tempoyu giderek yükselttiği idmanda ön alanda baskı çalışması üzerinde duruldu.



BRUMA&MUSLERA YİNE YOK

Antrenmana milli takım kamplarında yer alan Fernando Muslera ve Armindo Bruma katılmadı. Hazırlıklara bugün saat 11.00'de yapılacak idmanla devam edilecek.