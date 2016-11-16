Cenk 3 gol daha atarsa rekorunu kıracak

Cenk Tosun, bu sezonun 10 haftalık bölümünde diğer iki sezona göre daha iyi bir performans sergilemeyi başardı. Beşiktaş'ta 3. sezonunu geçiren Siyah-Beyazlı oyuncu en golcü dönemine de çok yaklaştı. Şenol Güneş'in forvetteki yeni gözdesi olan ve 10 maçta da şans verdiği CenkTosun, şu ana dek 861 dakika sahada kalarak takımdaki ilk 2 sezonundan daha fazla süre aldı.
BU SEZON 6 GOL ATTI
Şans bulduğu 10 maçta da ilk 11'de sahaya çıkan Siyah-Beyazlı futbolcu, şu ana dek takımına 6 gol kazandırdı. İlk sezonunda 717 dakika oynayan Cenk sadece 5 gol atarken geçen sezon 695 dakika sahada kalarak 8 kez gol sevinci yaşadı. Cenk Tosun, en golcü dönemi için 3 gol daha atmaya çalışacak.
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