Cenk 3 gol daha atarsa rekorunu kıracak

Cenk Tosun, bu sezonun 10 haftalık bölümünde diğer iki sezona göre daha iyi bir performans sergilemeyi başardı. Beşiktaş'ta 3. sezonunu geçiren Siyah-Beyazlı oyuncu en golcü dönemine de çok yaklaştı. Şenol Güneş'in forvetteki yeni gözdesi olan ve 10 maçta da şans verdiği Cenk Tosun, şu ana dek 861 dakika sahada kalarak takımdaki ilk 2 sezonundan daha fazla süre aldı.



BU SEZON 6 GOL ATTI

Şans bulduğu 10 maçta da ilk 11'de sahaya çıkan Siyah-Beyazlı futbolcu, şu ana dek takımına 6 gol kazandırdı. İlk sezonunda 717 dakika oynayan Cenk sadece 5 gol atarken geçen sezon 695 dakika sahada kalarak 8 kez gol sevinci yaşadı. Cenk Tosun, en golcü dönemi için 3 gol daha atmaya çalışacak.