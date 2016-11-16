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bir adım önde

Cavanda bir adım önde
Florya'dan gelen son bilgilere göre teknik direktör Riekerink, Fenerbahçe önünde defansın sağında kimi oynatacağına henüz karar veremedi. Fakat Hollandalı hocanın, daha süratli ve güçlü olması nedeniyle Pedro Cavanda'ya daha sıcak baktığı belirtiliyor. Yine de Riekerink'in son kararını cuma günkü idmandan sonra vereceği ifade ediliyor.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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