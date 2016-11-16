Beşiktaş’tan çift antrenman

Beşiktaş, Adanaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına çift idmanla devam etti. Futbolcular antrenmana salonda yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Antrenmana Aras Özbiliz, Anderson Talisca, Caner Erkin ile milli takımlarda olan Tosic ve Quaresma katılmadı.