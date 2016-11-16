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’tan çift antrenman

Kartal, Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Beşiktaş’tan çift antrenman
Beşiktaş, Adanaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına çift idmanla devam etti. Futbolcular antrenmana salonda yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Antrenmana Aras Özbiliz, Anderson Talisca, Caner Erkin ile milli takımlarda olan Tosic ve Quaresma katılmadı.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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