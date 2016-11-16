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önüne çıkanı yıkıyor

A Spor’dan canlı yayınlanan maçta Sassari’yi son saniye 3’lüğüyle yenen Beşiktaş, Avrupa’da 5’te 5 yaptı.

Beşiktaş Sompo Japan önüne çıkanı yıkıyor
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İtalya deplasmanına çıkan Beşiktaş Sompo Japan, son saniye 3'lüğüyle Sassari'yi 75-74 yendi.

EN SKORER THOMPSON
Avrupa'da yenilmezliğini sürdüren siyah-beyazlılar böylece 5. maçından da galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ta en skorer isim 14 sayı atan Michael Thompson oldu. Son saniye 3'lüğünü atan Weems ise karşılaşmayı 12 sayı ile tamamladı.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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