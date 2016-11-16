Beşiktaş Sompo Japan önüne çıkanı yıkıyor

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İtalya deplasmanına çıkan Beşiktaş Sompo Japan, son saniye 3'lüğüyle Sassari'yi 75-74 yendi.



EN SKORER THOMPSON

Avrupa'da yenilmezliğini sürdüren siyah-beyazlılar böylece 5. maçından da galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ta en skorer isim 14 sayı atan Michael Thompson oldu. Son saniye 3'lüğünü atan Weems ise karşılaşmayı 12 sayı ile tamamladı.