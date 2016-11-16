Andy Murray evinde rahat kazandı

İngiltere' nin başkenti Londra'da düzenlenen ATP Dünya Turu Finalleri'nin 2. gününde korta çıkan Büyük Britanyalı Andy Murray, Hırvat Marin Cilic'i 2-0 mağlup etti.



ÜST ÜSTE 20. KEZ GALİP

Rakibi karşısında ilk seti 6-3 önde bitiren Murray ikinci seti de 6-2 önde bitirdi. Murray 90 dakika süren karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak üst üste 20. galibiyetini elde etmiş oldu.