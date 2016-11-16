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evinde rahat kazandı

ATP Dünya Turu Finalleri’nde Murray çok rahat kazandı.

Andy Murray evinde rahat kazandı
İngiltere' nin başkenti Londra'da düzenlenen ATP Dünya Turu Finalleri'nin 2. gününde korta çıkan Büyük Britanyalı Andy Murray, Hırvat Marin Cilic'i 2-0 mağlup etti.

ÜST ÜSTE 20. KEZ GALİP
Rakibi karşısında ilk seti 6-3 önde bitiren Murray ikinci seti de 6-2 önde bitirdi. Murray 90 dakika süren karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak üst üste 20. galibiyetini elde etmiş oldu.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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