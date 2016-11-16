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, Kazan’ı 34 asistle devirdi

, Fenerbahçe’yi İstanbul’da yenen Unics Kazan’ı 34 asistle oynadığı maçta geçmeyi bildi. Efes, Euroleague’de 3. galibiyetini elde etti.

Anadolu Efes, Kazan’ı 34 asistle devirdi
THY Euroleague'de Anadolu Efes, İstanbul'da Rusya'nın Unics Kazan takımını 104-99 mağlup etti. Efes, ligdeki 3. galibiyetini elde ederken, Unics Kazan ise 5. mağlubiyetini aldı. Takım halinde 34 asistle oynayan Efes'te Huertel'in 24 sayı ve 8 asisti galibeyeti getirdi. Euroleague'de takım asist rekoru 36 asistle Real Madrid'de bulunuyor. Efes, Euroleague'de yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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