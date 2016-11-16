Anadolu Efes, Kazan’ı 34 asistle devirdi

THY Euroleague'de Anadolu Efes, İstanbul'da Rusya'nın Unics Kazan takımını 104-99 mağlup etti. Efes, ligdeki 3. galibiyetini elde ederken, Unics Kazan ise 5. mağlubiyetini aldı. Takım halinde 34 asistle oynayan Efes'te Huertel'in 24 sayı ve 8 asisti galibeyeti getirdi. Euroleague'de takım asist rekoru 36 asistle Real Madrid'de bulunuyor. Efes, Euroleague'de yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak.