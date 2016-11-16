1.5 saat ter attılar

Derbi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, dün 1.5 saat süren bir çalışma yaptı. Futbolcuların hırsı Advocaat'ı mutlu etti. Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Ozan Tufan da takımla birlikte çalıştı. Derbi hazırlıkları bugün de devam edecek.