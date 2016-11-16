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1.5 saat ter attılar

1.5 saat ter attılar
Derbi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, dün 1.5 saat süren bir çalışma yaptı. Futbolcuların hırsı Advocaat'ı mutlu etti. Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Ozan Tufan da takımla birlikte çalıştı. Derbi hazırlıkları bugün de devam edecek.
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  • 16 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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