Yüksek gerilim

Türkiye pazar günü Kadıköy'de oynanacak dev derbiye kilitlenmiş durumda... Önceki gün Ülker Arena'da oynanan ve Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yendiği maç sonrası ezeli rakipler arasında gerilim yine yükseldi. Karşılaşma sırasında Galatasaraylı Göksenin Göksal'la Fenerbahçeli taraftarlar arasında tartışma yaşanmış, Aziz Yıldırım da Ergin Ataman'a tepki göstermişti. Maç sonrası iki cepheden geler karşılıklı ve suçlayıcı açıklamaların ardından tansiyon adeta tavan yaptı. Fenerbahçe Kulübü dün yaptığı açıklamada Göksenin'den "61 numaralı oyuncu" diye bahsetti ve "6222 sayılı yasa gereği TBF'ye gerekli suç duyurusu delillerle birlikte yapılacaktır" ifadesini kullandı.





Başkan Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu, Ataman'a böyle tepki gösterdi.



TÜRK HALKININ ZEKASINA HAKARETTİR!

Bu flaş hamleye karşılık Galatasaray'dan da sert bir bildiri geldi. Açıklamada, "Derbi öncesi tahriklere cevap hakkımızı saklı tutuyoruz. Ama mesnetsiz iddialar karşısında oyuncumuzu yalnız bırakmayacağız. Malum kulüp başkanının ve kaptanının, takımlarının ceza almaması için 3. anonsu bizzat yaptıkları bir salonda yaşanan rezilliklerin, Galatasaray'ın milli oyuncusu üzerinden aklanmaya çalışılması Türk halkının zekâsına hakarettir" ifadesi kullanıldı.



F.BAHÇE: 31 G.SARAY: 0

Ezeli rakibi Galatasaray'ı önceki gün potada mağlup eden Fenerbahçe'nin evindeki müthiş üstünlüğü sürüyor. Sarı-Lacivertliler, Cimbom'a karşı 14 Haziran 2011'den bu yana evinde oynadığı 14 maçı da kazanmayı başardı.



PAZAR NE OLACAK?

Fenerbahçe'nin ezeli rakibine karşı futbolda da büyük bir iç saha üstünlüğü bulunuyor... Galatasaray'a son olarak Kadıköy'de 1999 yılında kaybeden Sarı-Lacivertliler bu tarihten itibaren seyircisi önünde oynadığı 17 maçta da mağlubiyet yaşamadı. Böylece Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı futbol ve basketboldaki yenilmezlik serisi 31 maça çıktı. Üstünlüğün pazar günü devam edip etmeyeceği merak konusu.







