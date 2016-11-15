Yasin’den müjdeli haber

Aşil tendonunda ağrıları olduğu için sağlık kurulunun onayıyla geçtiğimiz hafta Dortmund'ta bir klinikte testler yaptılar Yasin Öztekin'den iyi haber geldi. Milli futbolcunun test sonuçlarının iyi olduğunu ve yarın takımla çalışacağı öğrenildi. Yasin görev verilmesi halinde derbide takımdaki yerini alabilecek.