Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde seçim heyecanı yaşanıyor. Saat 10.00'da başlayacak kongre ilk kez Levent'teki merkezinde yapılmayıp, Beşiktaş MustafaKemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Başkan Oğuz Tongsir'i derneği keyfi idare etmesi, usulsüz üye yapması nedeniyle eleştiren üyeler olağanüstü genel kurul istemiş ve imza kampanyası başlatmışlardı. Başkanlığa Oğuz Tongsir yeniden adaylığını koyarken, eski Başkan NaciArkan da güçlü bir yönetim kurulu listesiyle seçime giriyor.
ARKAN'DAN GÜÇLÜ LİSTE
Arkan'ın listesi şu isimlerden oluşuyor. Faik Gürses, Gürcan Bilgiç, Raşit Ateş,Serdar Sever, Afşin Yakupoğlu, ErgunAta, Nadir Güzbey, Metiner Erdem,Atilla Türker, Nüvit Tokdemir, YasinTuncer, İsmail Er ve Cahit Eroğul.
SERVİSLER RİNG YAPACAK Kongre Beşiktaş'ta yapılacağı için Beylikdüzü Migros önünden 8'de otobüs kalkacak ve Avcılar, Şirinevler, Cevizbağ gibi merkezinoktalardan üyeleri Beşiktaş'a taşıyacak. Kadıköy iskeleden de sabah 8'den itibaren servisler kalkacak. Servisler bu hat üzerinde sürekliring seferi yapacak.
TONGSİR'DEN SEÇİM RÜŞVETİ:BEDAVA OTEL&UÇAK BİLETİ TSYD' nin yeni başkanının belli olacağı olağanüstü genel kurul öncesi usülsüz üye skandalı ile gündeme gelen mevcut başkan Oğuz Tongsir'in yeni bir skandalı da ha ortaya çıktı. Tongsir'in İstanbul'da yapılacak seçime il dışından katılan ve kendisine oy vereceğini düşündüğü üyelere bedava uçak bileti ve otel temin ettiği öğrenildi. Tongsir bu kişileri lüks otellerde ağırlarken masrafların TSYD'nin kasasından çıktığı ifade edildi.
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