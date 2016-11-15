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cumartesi günü oynuyor

Tosic cumartesi günü oynuyor
Trabzonspor maçında cezalı olduğu için forma giyemeyen Tosic'in sakatlığının geçmek üzere olduğu öğrenildi. Adanaspor ile cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan maçta Sırp futbolcunun forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.
Etiketler:
  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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