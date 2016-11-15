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Töre için ince plan

Beşiktaş Yönetimi West Ham’a kiraladığı ’nin devre arasında dönmesine sıcak bakıyor. Ancak İngiliz kulübü para isterse bu transfer gündeme gelmeyecek.

Töre için ince plan
Beşiktaş' ta Gökhan Töre konusunda belirsizlik sürüyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in geri dönmesine sıcak baktığı yıldız oyuncu için gerisayım başlarken yönetim Gökhan Töre planını çoktan belirledi. Siyah-Beyazlı yönetimin İngiliz kulübü West Ham'a tek kuruş ödemeyi düşünmediği ortaya çıktı. West Ham'da yönetimin Gökhan Töre'yi kiraladıkları için pişmanlık duyduğu ve Beşiktaş'a geri göndermeye sıcak bakacakları öğrenildi. Teknik Direktör Slaven Bilic'in Gökhan Töre'yi takımda tutmak istemesine rağmen yönetimin baskısı sonucu oynatmayacağı belirlendi

YÖNETİM BEKLEMEDE
Beşiktaş Yönetimi'nin West Ham'ın da kadroda düşünmediği için beklemeye geçtiği ancak İngiliz kulübünün para istemesi durumunda bu transferin mümkün olmadığı belirtildi. Gökhan Töre'nin de Beşiktaş'a geri dönmeyi istediği biliniyor.

BEŞİKTAŞ'A DÖNMEK İSTİYOR
Beşiktaş'ın sezon başında West Ham'a kiralık olarak verdiği Gökhan Töre'nin Siyah-Beyazlı takıma dönmeyi çok istediği öğrenildi. Töre'nin takım arkadaşlarından gelişmeler hakkında bilgi aldığı belirlendi.
Etiketler:
  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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