Töre için ince plan

Beşiktaş' ta Gökhan Töre konusunda belirsizlik sürüyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in geri dönmesine sıcak baktığı yıldız oyuncu için gerisayım başlarken yönetim Gökhan Töre planını çoktan belirledi. Siyah-Beyazlı yönetimin İngiliz kulübü West Ham'a tek kuruş ödemeyi düşünmediği ortaya çıktı. West Ham'da yönetimin Gökhan Töre'yi kiraladıkları için pişmanlık duyduğu ve Beşiktaş'a geri göndermeye sıcak bakacakları öğrenildi. Teknik Direktör Slaven Bilic'in GökhanTöre'yi takımda tutmak istemesine rağmen yönetimin baskısı sonucu oynatmayacağı belirlendi
YÖNETİM BEKLEMEDE Beşiktaş Yönetimi'nin West Ham'ın da kadroda düşünmediği Gökhan Töre için beklemeye geçtiği ancak İngiliz kulübünün para istemesi durumunda bu transferin mümkün olmadığı belirtildi. Gökhan Töre'nin de Beşiktaş'a geri dönmeyi istediği biliniyor.
BEŞİKTAŞ'A DÖNMEK İSTİYOR Beşiktaş'ın sezon başında West Ham'a kiralık olarak verdiği Gökhan Töre'nin Siyah-Beyazlı takıma dönmeyi çok istediği öğrenildi. Töre'nin takım arkadaşlarından gelişmeler hakkında bilgi aldığı belirlendi.
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