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Tek bir boş koltuk bile olmayacak

Stattan sorumlu yönetici biletlerin büyük oranda bittiğini söyledi

Tek bir boş koltuk bile olmayacak
Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaray derbisine büyük ilgi gösteriyor... Dün itibariyle satılan bilet sayısının 25 bine yaklaştığı açıklandı. Stattan sorumlu yönetici Metin Doğan da taraftarın yoğun ilgisinin online satış sistemini yavaşlattığını belirterek, "Şunu söyleyebilirim ki pazar günü stadımız dolacak. Tek bir koltuk bile boş kalmayacak. Görsel anlamda da şovlarımız var. Bu konuda hazırlıklarımız sürüyor. Yakında bu konuda da netleşecek" diye konuştu.
Etiketler:
  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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