Sakin kalırsak kazanırız

Quaresma Portekiz'in Letonya ile oynadığı karşılaşma sonrasında ülke basınına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansıyla ilgili konuşan Quaresma, "Her şey yolunda. Napoli'de kazandığımız maçta kolay maç olmadığını ispatladık, Herkes bizim kaybedeceğimizi söylüyordu. Şimdi her şey bizim elimizde. Benfica ile oynayacağımız maç iki takım için de çok önemli. Sakin kalmalıyız. Eğer sakin kalıp kendi oyunumuzu oynarsak kazanacağımıza inanıyorum" dedi. Quaresma grupta kalan 2 maçtan 4 puanla ayrılmaları durumunda gruptan kesin olarak çıkacaklarına inandığını söyledi.



TALISCA BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR OYUNCU

Talısca'nın sakatlığının kendilerini çok üzdüğünü ifade eden Portekizli yıldız, "Talisca bizim için çok önemli bir oyuncu. Beşiktaş'a gelmesi kulüp için iyi oldu. Ancak sakatlanması bir anda her şeyi alt üst etti. Onun boşluğunu doldurmak için büyük gayret gösteriyoruz. Umarım sakatlığı beklenenden daha önce geçer. Talisca gibi özellikli bir futbolcuya Beşiktaş'ın ihtiyacı var" ifadesini kullandı.