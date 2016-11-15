Sakin kalırsak kazanırız

Portekiz basınına konuşan Quaresma, Napoli maçında güçlerini gösterdiklerini söyledi. Siyah-Beyazlı oyuncu, “Bencifa karşısında sakin kalıp kendi oyunumuzu oynarsak kazanacağımıza inanıyorum” ifadesini kullandı.
Quaresma Portekiz'in Letonya ile oynadığı karşılaşma sonrasında ülke basınına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansıyla ilgili konuşan Quaresma,"Her şey yolunda. Napoli'dekazandığımız maçta kolaymaç olmadığını ispatladık, Herkesbizim kaybedeceğimizi söylüyordu.Şimdi her şey bizimelimizde. Benfica ile oynayacağımızmaç iki takım için de çokönemli. Sakin kalmalıyız. Eğersakin kalıp kendi oyunumuzuoynarsak kazanacağımıza inanıyorum" dedi. Quaresma grupta kalan 2 maçtan 4 puanla ayrılmaları durumunda gruptan kesin olarak çıkacaklarına inandığını söyledi.
TALISCA BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR OYUNCU Talısca'nın sakatlığının kendilerini çok üzdüğünü ifade eden Portekizli yıldız, "Talisca bizim için çok önemli bir oyuncu. Beşiktaş'a gelmesi kulüp için iyi oldu. Ancak sakatlanması bir anda her şeyi alt üst etti. Onun boşluğunu doldurmak için büyük gayret gösteriyoruz. Umarım sakatlığı beklenenden daha önce geçer. Talisca gibi özellikli bir futbolcuya Beşiktaş'ın ihtiyacı var" ifadesini kullandı.
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