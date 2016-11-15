Yol Durumu
  1. Drogba Ocak’ta geri dönebilir
  2. Derbilerin havası tam bana göre

Sakın endişelenmeyin sakatlanmadım

Hollanda’nın önceki gece Lüksemburg ile oynadığı maçta oyundan alınan Sneijder, “Sakın endişelenmeyin, sakatlığım yok. Derbide sahadayım” dedi.

Sakın endişelenmeyin sakatlanmadım
Bu sezon kötü bir performans göstermesine rağmen derbi öncesi Galatasaray'ın en çok güvendiği isimlerin başında Wesley Sneijder geliyor... Fakat Hollandalı yıldızın önceki gece Lüksemburg'la oynanan maçta oyundan alınması Sarı-Kırmızılı cephede büyük endişe yarattı.

BU SEZON HİÇ GOLÜ YOK
Sosyal medyada "Acaba sakatlandı mı?" soruları sorulurken Sneijder'den yüreklere su serpen bir açıklama geldi. Yıldız futbolcu, "Herhangi bir sakatlığım yok. Sadece taktik gereği oyundan alındım. Derbide forma giyeceğim. Kimsenin endişelenmesine gerek yok" ifadesini kullandı. Sneijder bu sezon ligde 8 maçta hiç gol atamazken, takımına 4 asistlik katkı verdi. Hollandalı futbolcu özellikle Başakşehir yenilgisinin ardından ağır eleştiriler almıştı.
Etiketler:
  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar