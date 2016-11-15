Sakın endişelenmeyin sakatlanmadım

Bu sezon kötü bir performans göstermesine rağmen derbi öncesi Galatasaray'ın en çok güvendiği isimlerin başında Wesley Sneijder geliyor... Fakat Hollandalı yıldızın önceki gece Lüksemburg'la oynanan maçta oyundan alınması Sarı-Kırmızılı cephede büyük endişe yarattı.



BU SEZON HİÇ GOLÜ YOK

Sosyal medyada "Acaba sakatlandı mı?" soruları sorulurken Sneijder'den yüreklere su serpen bir açıklama geldi. Yıldız futbolcu, "Herhangi bir sakatlığım yok. Sadece taktik gereği oyundan alındım. Derbide forma giyeceğim. Kimsenin endişelenmesine gerek yok" ifadesini kullandı. Sneijder bu sezon ligde 8 maçta hiç gol atamazken, takımına 4 asistlik katkı verdi. Hollandalı futbolcu özellikle Başakşehir yenilgisinin ardından ağır eleştiriler almıştı.