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Mourinho'nun yıldızı bir türlü barışmıyor

Dünyanın en başarılı teknik direktörleri arasında yer alan 'nun yıldızı ünlü futbolcularla barışmıyor

Mourinhonun yıldızı bir türlü barışmıyor

Dünyanın en başarılı teknik direktörleri arasında yer alan 'nun Benfica, Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid ve Manchester United'da görev yaptığı 16 yıllık sürede birçok ünlü isimle yıldızı barışmadı.

Portekizli teknik adamın Inter, Chelsea ve Manchester United'da arasının iyi olmadığı yıldız futbolcular arasında Kevin De Bruyne, Henrikh Mkhitaryan, Bastian Schweinsteiger, Romelu Lukaku, Juan Mata ve Ricardo Quaresma gibi isimler bulunuyor.
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  • 15 Kasım 2016, Salı 15:43
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