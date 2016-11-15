Mehmet Ekici’ye 3 yıllık sözleşme teklifi

Trabzonspor Yönetimi,sezon sonunda sözleşmesi sona erecekMehmet Ekici ile grnüşmelerinisürdürüyor.
DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE
Başkan Muharrem Usta'nın geçtiğimiz günlerde bir araya geldikleri gurbetçi oyuncuya 3 yıllık yeni teklif sunduğu öğrenilirken, başarılı oyuncunun düşünmek için süre istediği bildirildi. Ekici'nin Trabzonspor'da kalmaya sıcak baktığı ve devre arasında imzaların atılacağı ifade edildi. Asbaşkan AhmetÇubukçu, "Hocamız da onun takımda kalmasını istiyor. Biz de görüşmeleri sürdürüyoruz" dedi.
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