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’ye 3 yıllık sözleşme teklifi

Trabzonspor Yönetimi, teknik direktör Ersun Yanal’ın isteği doğrultusunda harekete geçti. Sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncuya 3 yıllık teklif yaptı. İki taraf arasındaki anlaşma sağlanmak üzere.

Mehmet Ekici’ye 3 yıllık sözleşme teklifi
Trabzonspor Yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Mehmet Ekici ile grnüşmelerini sürdürüyor.

DÜŞÜNMEK İÇİN SÜRE
Başkan Muharrem Usta'nın geçtiğimiz günlerde bir araya geldikleri gurbetçi oyuncuya 3 yıllık yeni teklif sunduğu öğrenilirken, başarılı oyuncunun düşünmek için süre istediği bildirildi. Ekici'nin Trabzonspor'da kalmaya sıcak baktığı ve devre arasında imzaların atılacağı ifade edildi. Asbaşkan Ahmet Çubukçu, "Hocamız da onun takımda kalmasını istiyor. Biz de görüşmeleri sürdürüyoruz" dedi.
Etiketler:
  • 15 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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