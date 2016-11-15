Ligin en değerli yıldızı Oğuzhan Özyakup

Beşiktaş her yıl olduğu gibi bu yıl da futbolcu lisans hakları ve marka değerleme raporu aldı. İki sezon önce oyuncuların değerinin 100 milyon TL barajını aşarken, rakam bu sezon ise 150 milyon euro'nun üzerine çıktı.



CANER 10.5 MİLYON TL

Süper Lig'in en değerli oyuncusu olarak dikkat çeken Oğuzhan'a en düşük 13 milyon TL, en yüksek ise 19 milyon TL değer biçildi. Aboubakar'a en düşük 10 milyon TL, en yüksek ise 20 milyon TL değer biçildi. Caner için en düşük 4.5 milyon TL, en yüksek 10.5 milyon TL değer biçildi.